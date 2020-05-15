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US Open могут провести в Нью-Йорке

Теннис
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Об этом рассказал директор Ассоциации тенниса США

US Open могут провести в Нью-Йорке
Новина українською

Директор Ассоциации тенниса США (USTA) по коммуникациям Крис Видмайер рассказал о планах организации по проведению Открытого чемпионата по теннису. По словам Видмайера, USTA намеревается провести турнир в Нью-Йорке с 13 августа по 13 сентября.

"Цель USTA — проведение US Open-2020 в Нью-Йорке в запланированные сроки. Понимаем, что ходит много разговоров о том, состоятся ли соревнования. Но мы сразу хотим прояснить, что на данный момент вероятность изменения места проведения или даты не слишком вероятны.

Тем не менее, учитывая изменение ситуации и развитие пандемии коронавируса, мы рассматриваем альтернативные сценарии", — приводит слова Видмайера AFP.

Ранее появились слухи, согласно которым турнир могут провести в Орландо (Флорида) или Индиан-Уэллсе (Калифорния).

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В статье: us open
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