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WTA отменила четыре турнира в июле

Теннис
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Такое решение приняли и в АТР

WTA отменила четыре турнира в июле
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что четыре турнира, проведение которых было запланировано в июле, не состоятся из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает сайт организации. Речь идёт о соревнованиях в Бостаде (Швеция), Лозанне (Швейцария), Бухаресте (Румыния) и Юрмале (Латвия). Решение о сроках проведения турниров в Карлсруэ (Германия) и Палермо (Италия) будет принято в июне, как и другие возможные изменения календаря.

Ранее сегодня Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) также продлила приостановку турниров до 31 июля из-за коронавируса.

Это уже второе продление приостановки тура. В марте соревнования были приостановлены до июня, затем ATP и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля. Новая дата возобновления теннисного сезона — 31 июля.

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В статье: WTA
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