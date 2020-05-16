Чарующая: Элина Свитолина поделилась с поклонниками нежным фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий снимок звезда разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Если счастье это просто валюта, как думаете, насколько вы богаты?"

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с Днем семьи.