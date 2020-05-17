Наоми Осака: Нынешняя ситуация меня немного смущает, но все находятся в таком положении

Японская теннисистка, 10 ракетка планеты Наоми Осака прокомментировала длинную карантинную паузу, связанную с коронавирусом и рассказала, как перерыв повлияет на нее. Слова спортсменки цитирует CNN:

"Я хочу потратить это время на изучение чего-то нового или саморазвитие - уверена, у меня больше никогда не будет так много свободного времени. Я точно не разучились играть в теннис, а тренироваться по 5 часов в день уже сейчас - не лучшая идея, так как можно перегореть, и в целом непонятно, когда восстановится тур.

Нынешняя ситуация меня немного беспокоит, но все находятся в таком же положении. Когда календарь восстановится, я буду более благодарна судьбе за то, где нахожусь, ведь никогда не знаешь, когда снова может произойти нечто подобное. Я очень скучаю по теннису" - сказала она.

Напомним, что ранее Новак Джокович рассказал об обстановке в его семье.