  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака: Нынешняя ситуация меня немного смущает, но все находятся в таком положении
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака: Нынешняя ситуация меня немного смущает, но все находятся в таком положении

Теннис
(1 голосов)

Комментарий японской теннисистки

Наоми Осака: Нынешняя ситуация меня немного смущает, но все находятся в таком положении
UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка, 10 ракетка планеты Наоми Осака прокомментировала длинную карантинную паузу, связанную с коронавирусом и рассказала, как перерыв повлияет на нее. Слова спортсменки цитирует CNN:

"Я хочу потратить это время на изучение чего-то нового или саморазвитие - уверена, у меня больше никогда не будет так много свободного времени. Я точно не разучились играть в теннис, а тренироваться по 5 часов в день уже сейчас - не лучшая идея, так как можно перегореть, и в целом непонятно, когда восстановится тур.

Нынешняя ситуация меня немного беспокоит, но все находятся в таком же положении. Когда календарь восстановится, я буду более благодарна судьбе за то, где нахожусь, ведь никогда не знаешь, когда снова может произойти нечто подобное. Я очень скучаю по теннису" - сказала она.

Напомним, что ранее Новак Джокович рассказал об обстановке в его семье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...