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Сергей Стаховский: У нас нет цели, мы не знаем, как долго будет продолжаться перерыв
Комментарий украинского теннисиста
Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ожидания окончания карантина и выразил надежду на скорое возвращение к крупным турнирам. Его слова цитирует Tennis World USA:
"Если мы говорим о прогнозах на остаток сезона, то надеемся, что он восстановится. Я действительно надеюсь, что в этом году будут сыграны большие турниры.
Это правда, что сейчас сложно тренироваться, сохраняя мотивацию. У нас нет цели, мы не знаем, как долго продлится перерыв", - сказал он.
Напомним, что ранее Наоми Осака рассказала о своих карантинных буднях.
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