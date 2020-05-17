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Сергей Стаховский: У нас нет цели, мы не знаем, как долго будет продолжаться перерыв

Теннис
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Комментарий украинского теннисиста

Сергей Стаховский: У нас нет цели, мы не знаем, как долго будет продолжаться перерыв
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ожидания окончания карантина и выразил надежду на скорое возвращение к крупным турнирам. Его слова цитирует Tennis World USA:

"Если мы говорим о прогнозах на остаток сезона, то надеемся, что он восстановится. Я действительно надеюсь, что в этом году будут сыграны большие турниры.

Это правда, что сейчас сложно тренироваться, сохраняя мотивацию. У нас нет цели, мы не знаем, как долго продлится перерыв", - сказал он.

Напомним, что ранее Наоми Осака рассказала о своих карантинных буднях.

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В статье: Сергей Стаховский
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