Сергей Стаховский: У нас нет цели, мы не знаем, как долго будет продолжаться перерыв

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ожидания окончания карантина и выразил надежду на скорое возвращение к крупным турнирам. Его слова цитирует Tennis World USA:

"Если мы говорим о прогнозах на остаток сезона, то надеемся, что он восстановится. Я действительно надеюсь, что в этом году будут сыграны большие турниры.

Это правда, что сейчас сложно тренироваться, сохраняя мотивацию. У нас нет цели, мы не знаем, как долго продлится перерыв", - сказал он.

Напомним, что ранее Наоми Осака рассказала о своих карантинных буднях.