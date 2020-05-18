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Марченко: Теннисисты зарабатывают недостаточно

Теннис
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Украинец высказался о финансовой ситуации в АТР-туре.

Марченко: Теннисисты зарабатывают недостаточно
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис с середины марта находится на карантине. Для поддержания низкорейтинговых игроков ATP, WTA, ITF, а также турниры Большого Шлема собрали более 6 миллионов долларов.

"Кроме официальной информации, у меня нет других данных, кто получит какие деньги по Программе. Когда поступят деньги на счет, тогда я буду знать.

Я не считаю, что игроки должны были жертвовать на это. Это так выглядит, как будто мы безработные, которым необходима помощь. Этим должны заниматься ATP, ITF, Большие Шлемы, которые зарабатывают у них самые большие деньги. Изначально мы не должны были быть в такой ситуации.

Игроки зарабатывают недостаточно, призовые распределяют неправильно, слишком большая разница между игроками топ-10, топ-50… На протяжении 10 лет на это могут повлиять Федерер, Надаль и Джокович. Они могли бы сделать все, как им угодно, и турнирам пришлось бы идти им на уступки. Но имеем, что имеем", - отметил Марченко.

Илья Марченко в рейтинге АТР замыкает топ-200. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча на турнирах уровня АТР.

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В статье: Илья Марченко
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