Надаль признан лучшим спортсменом в истории Испании

Рафаэль Надаль назван лучшим спортсменом в истории Испании по версии читателей издания Marca.

За этот статус со второй ракеткой мира конкурировали 15 спортсменов, включая футболистов Икера Касильяса, Хави, Иньесту, Рауля, пилота Формулы-1 Фернандо Алонсо, велогонщика Альберто Контадора и баскетболиста Пау Газоля.

В финале голосования Надаль с гигантским преимуществом (82% против 18) обошел Газоля, который дважды становился чемпионом НБА, а также со сборной Испании побеждал на чемпионатах мира и Европы.

Рафаэль Надаль за карьеру выиграл 85 турниров, включая 19 Шлемов. Также испанец дважды выигрывал Олимпийские игры – в одиночке в 2008 году и в паре в 2016-м.