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Бейсбольные бутсы Джордана проданы за 93 тысячи долларов

Теннис
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В них он выступал за Бирмингем Баронс

Бейсбольные бутсы Джордана проданы за 93 тысячи долларов
Новина українською

Бейсбольные бутсы Майкла Джордана с его автографом были проданы на аукционе за $ 93 тыс., сообщает TMZ. Личность покупателя не раскрывается.

В этих бутсах Майкл Джордан играл в Малой бейсбольной лиге в составе клуба "Бирмингем Баронс". Джордан подарил эту пару обуви комментатору "Чикаго Уайт Сокс".

Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.

В 1993 году Джордан прервал карьеру в баскетболе и пробовал свои силы в бейсболе, однако год спустя вернулся в Национальную баскетбольную ассоциацию.

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В статье: Майкл Джордан
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