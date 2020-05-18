ITF поможет низкорейтинговым теннисистам

Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала новые меры поддержки теннисистов, которые пострадали из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Из-за отмены турниров сильно пострадали низкорейтинговые игроки, лишившиеся единственного источника дохода.

Как сообщает пресс-служба ITF, организация окажет помощь теннисистам, которые располагаются с 500-го по 700-е места в рейтинге. При этом претендовать на помощь смогут лишь те спортсмены, которые не пользуются другими программами поддержки.

Более подробно о мерах будет рассказано после совета директоров ITF. Он состоится 2 июня.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе Ролан Гаррос на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда.