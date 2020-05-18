Жена экс-владельца Формулы-1: На улицах Сан-Паулу лежат трупы

Бывший владелец Формулы-1, почётный президент серии Берни Экклстоун и его беременная жена Фабиана покинули Бразилию из-за нарастания распространения коронавируса в стране.

"Мы остановились в Гштааде. Сан-Паулу неожиданно стал очагом коронавируса. На улицах лежат трупы, больницы попросту переполнены. Президент в шоковом состоянии, он только сейчас осознал, насколько ситуация серьёзная. Я не хочу, чтобы мой ребёнок родился в таком хаосе в стране. В Швейцарии же всё спокойно", — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.

Напомним, о беременности жены Экклстоуна стало известно в начале апреля. У 89-летнего миллиардера уже есть три дочери. Младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.