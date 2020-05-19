Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
18 лет назад Федерер впервые выиграл Мастерс и дебютировал в топ-10. ВИДЕО
19 мая 2002 года легендарный швейцарец обыграл Марата Сафина и взял титул в Гамбурге.
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