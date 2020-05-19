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Джокович рассказал, как мог стать британцем

Теннис
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Будущую первую ракетку мира хотели перевезти на Туманный Альбион.

Джокович рассказал, как мог стать британцем
Новина українською

Отказаться от Сербии в пользу другой страны Новаку Джоковичу предлагали, когда теннисист делал первые шаги в большом спорте.

"Я хорошо выступал среди юниоров – и агенты заметили меня. Мне поступило предложение сменить гражданство на британское. Было соблазнительно, это бы решило все наши проблемы, но мы отказались", - приводит слова Джоковича Tennis World USA.

До наступления пандемии COVID-19 Джокович в сезоне 2020 года выиграл ATP Cup, стал чемпионом Australian Open и завоевал титул в Дубае.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович два года назад был готов уйти из тенниса.

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В статье: Новак Джокович теннис
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