Джокович рассказал, как мог стать британцем

Отказаться от Сербии в пользу другой страны Новаку Джоковичу предлагали, когда теннисист делал первые шаги в большом спорте.

"Я хорошо выступал среди юниоров – и агенты заметили меня. Мне поступило предложение сменить гражданство на британское. Было соблазнительно, это бы решило все наши проблемы, но мы отказались", - приводит слова Джоковича Tennis World USA.

До наступления пандемии COVID-19 Джокович в сезоне 2020 года выиграл ATP Cup, стал чемпионом Australian Open и завоевал титул в Дубае.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович два года назад был готов уйти из тенниса.