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Джокович рассказал, как делал предложение своей жене
Новак приятно удивил свою жену
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вспомнил, как сделал предложение Елене Ристич, которая в итоге стала его женой. Он встретил Елену ещё в школе, они начали встречаться в 2005 году. В 2014 году Джокович и Ристич поженились в Черногории. Вскоре у семейной пары родился ребёнок, сына они назвали Стефаном.
"Она думала, что мы идём в поход или что-то такое. Но мы арендовали воздушный шар. Я сделал предложение на нём. Я нанял ещё один воздушный шар, когда мы к нему приближались, там растянули баннер с надписью: "Ты выйдешь за меня?".
Елена говорит, что отлично меня знает. Уверена, что я не смогу её удивить. Но я очень рад, что тогда мне удалось это сделать", — цитирует Джоковича Tennis World USA.