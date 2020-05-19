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Джокович рассказал, как делал предложение своей жене

Теннис
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Новак приятно удивил свою жену

Джокович рассказал, как делал предложение своей жене
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вспомнил, как сделал предложение Елене Ристич, которая в итоге стала его женой. Он встретил Елену ещё в школе, они начали встречаться в 2005 году. В 2014 году Джокович и Ристич поженились в Черногории. Вскоре у семейной пары родился ребёнок, сына они назвали Стефаном.

"Она думала, что мы идём в поход или что-то такое. Но мы арендовали воздушный шар. Я сделал предложение на нём. Я нанял ещё один воздушный шар, когда мы к нему приближались, там растянули баннер с надписью: "Ты выйдешь за меня?".

Елена говорит, что отлично меня знает. Уверена, что я не смогу её удивить. Но я очень рад, что тогда мне удалось это сделать", — цитирует Джоковича Tennis World USA.

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В статье: Новак Джокович
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