Организаторы World TeamTennis проведут турнир 12 июля

Директор командного турнира World TeamTennis Карлос Сильва сообщил, что организаторы по-прежнему планируют провести соревнования в запланированные ранее сроки. Турнир должен стартовать 12 июля, он будет продолжаться три недели.

В ближайшее время организаторы должны определиться с местом проведения соревнований. По словам Сильвы, рассматриваются четыре города во Флориде и Техасе.

Примечательно, что ранее ATP и WTA приняли решение не возобновлять теннисный сезон до начала августа. Тем не менее организаторы World TeamTennis не планируют следовать данным указаниям.

Впрочем, в этом году на командном турнире будут свои особенности. Так, все матчи будут проходить в одном городе, а не в различных городах США, как было раньше.