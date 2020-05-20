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Свитолина: Теннис дал мне жизнь

Теннис
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Первая ракетка Украины - о том, что значит для нее игра.

Свитолина: Теннис дал мне жизнь
Новина українською

Элина Свитолина к 25 годам выиграла 14 турниров WTA, поднималась на третью позицию в мировом рейтинге и доходила до полуфинала на турнире Большого шлема. Украинка за карьеру заработала почти 20 миллионов долларов призовых.

"Теннис дал мне все, что у меня есть на сегодняшний день. Теннис научил меня дисциплине, познакомил меня с отличными людьми и показал мне невероятные места. Теннис дал мне мою жизнь.

Когда я переходила в профессиональный тур, было много сомнений. От тебя ждут, что ты покажешь быстрый рост, и ты сравниваешь себя с другими игроками, твоими одногодками, но которые находятся выше в рейтинге. В твоей голове появляется этот негативный голосок, но ты должен отложить сомнения в сторону и тяжело работать каждый день.

По сравнению с другими игроками мой путь в теннисе развивался последовательно. Я всегда двигалась от одного шага к другому, стараясь не упустить момент улучшения игры. Я играла на 10-тысячниках, на 25-тысячниках, и потихоньку начала выступать на турнирах Большого Шлема", - сказала Свитолина.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина впервые за два месяца потренировалась на корте.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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