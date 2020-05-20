Стаховский: Долгополов может вернуться на высокий уровень

Александр Долгополов планировал возобновить карьеру в январе на турнире в Дохе, но в конце прошлого года стало известно, что бывшая 13-я ракетка мира перенес операцию на ноге и выбыл ориентировочно на четыре недели. По этой причине он пропустил Открытый чемпионат Австралии и еще несколько грунтовых турниров. Позже камбэк Долгополова сорвала пандемия коронавируса.

"Не знаю, насколько сейчас он готовится, последние соревнования он сыграл два года назад. Это довольно-таки серьезное время.

У него реально был потенциал быть в десятке, но каждый год получал обидные травмы – с 10 месяцев он играл 7, это в лучшем случае.

Ему только 33 – энергии и энтузиазма у него много. Если будет желание, я не вижу проблем в том, чтобы вернуться на высокий уровень", - заявил Стаховский.

Александр Долгополов в последний раз выходил на корт в мае 2018 года, когда на Мастерсе в Риме проиграл Новаку Джоковичу.