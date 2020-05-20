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Серена Уильямс опубликовала фото в стильном платье

Теннис
(2 голосов)

Теннисистка побывала на фотосессии

Серена Уильямс опубликовала фото в стильном платье
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новое фото в своём "инстаграме". Бывшая первая ракетка мира предстала в длинном белом платье. Запись за восемь часов собрала почти 110 тыс. лайков.

"Настроение вторника", — подписала фото спортсменка.

Tuesday Mood @stuartweitzman

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

Напомним, что из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа.

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В статье: Серена Уильямс
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