Серена Уильямс опубликовала фото в стильном платье

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новое фото в своём "инстаграме". Бывшая первая ракетка мира предстала в длинном белом платье. Запись за восемь часов собрала почти 110 тыс. лайков.

"Настроение вторника", — подписала фото спортсменка.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа.