ATP будет сотрудничать со службой психологической помощи, которую основал игрок Арсенала

Руководство ATP объявило о начале сотрудничества с организацией Sporting Chance. Эта организация оказывает психологическую поддержку. Предполагается, что фирма будет консультировать сотрудников ATP и игроков.

Компанию основал бывший капитан "Арсенала" и защитник сборной Англии Тони Адамс. В соответствии с условиями договора члены ATP смогут в любое время суток звонить по телефону компании, чтобы получить квалифицированную помощь.

Врачи Sporting Chance готовы оказать любую помощь: от переживаний из-за угрозы распространения коронавируса до тревоги из-за отмены турниров или травм.

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.