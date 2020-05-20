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Винус Уильямс примет участие в съемках шоу на CBS

Теннис
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Вместе с Винус участие в съемках примут и другие известные спортсмены

Винус Уильямс примет участие в съемках шоу на CBS
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс примет участие в съёмках нового шоу на CBS. В шоу она и другие известные спортсмены будут выполнять сложные атлетические задания.

Дебютный выпуск выйдет в эфир 27 мая. Участникам предстоит попробовать силы в борьбе сумо, сыграть в футбол в гигантских шарах, позаниматься ритмической гимнастикой и многом другом.

Уильямс станет капитаном одной команды, а другую сборную возглавит звезда НФЛ Роб Гронковски. Помимо спортсменов организаторы планируют задействовать в съёмках звёзд шоу-бизнеса.

39-летняя Винус Уильямс выиграла семь турниров "Большого шлема". В последний раз ей это удалось сделать на Уимблдоне в 2017 году.

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В статье: Винус Уильямс
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