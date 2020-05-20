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Конта не поддерживает идею Федерера объединить ATP и WTA

Теннис
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Все из-за призовых

Конта не поддерживает идею Федерера объединить ATP и WTA
Новина українською

Британская теннисистка Йоханна Конта выступила против объединения ATP и WTA. С таким предложением раньше выступил швейцарец Роджер Федерер. Его поддержали многие игроки. Конта же полагает, что объединять организации можно лишь в том случае, если они будут равными. В настоящее время в женском теннисе призовые уступают призовым мужчин примерно на 20%.

"Я не понимаю, как всё это может быть, если нет равенства? Означает ли это, что мы, женщины, менее ценны, чем мужчины в теннисе? Необходимо, чтобы объединение привело к равенству. А в настоящее время это невозможно.

Нам для объединения нужно преодолеть длинный путь. О необходимости этого говорили уже давно. Но после того, как об этом сказал Роджер, инициатива привлекла внимание. Я поддерживаю появление единого тура, это логично. Но я понимаю, что многие будут против", — цитирует Конту Metro.

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В статье: Йоханна Конта
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