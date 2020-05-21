Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер – это не только атака. Швейцарец всегда был силен и в обороне. ВИДЕО
15 моментов, когда Роджер Федерер преодолевал натиск соперника и забирал очко.
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