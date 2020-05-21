Свитолина с безупречной улыбкой поздравила украинцев с Днем вышиванки. ФОТО

На своей странице в Instagram Элина Свитолина опубликовала яркое фото в вышиванке, день которой сегодня отмечается в Украине и во всем мире.

"Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Уважаем вместе традицию, которая объединяет целую нацию", - написала теннисистка.

Напомним, Элина Свитолина перед наступлением карантина в мировом теннисе стала чемпионкой турнира WTA International в Монтеррее.