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Свитолина с безупречной улыбкой поздравила украинцев с Днем вышиванки. ФОТО
Первая ракетка Украины присоединилась к поздравлениям.
На своей странице в Instagram Элина Свитолина опубликовала яркое фото в вышиванке, день которой сегодня отмечается в Украине и во всем мире.
"Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Уважаем вместе традицию, которая объединяет целую нацию", - написала теннисистка.
Напомним, Элина Свитолина перед наступлением карантина в мировом теннисе стала чемпионкой турнира WTA International в Монтеррее.
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