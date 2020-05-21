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Федерация тенниса Украины проведет турнир. В деле Цуренко, Костюк и другие

Теннис
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В Украине пройдет выставочный турнир.

Федерация тенниса Украины проведет турнир. В деле Цуренко, Костюк и другие
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Федерация тенниса Украины в Facebook анонсировала проведение в теннисном центре ФТУ с 26 по 30 мая выставочного турнира – «UTF Ladies Invitational».

За титул поспорят Леся Цуренко, Марта Костюк, Надежда и Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюк, Виктория Петренко и Мария Берген.

По регламенту участниц по рейтингу разделят на две группы. По две лучших теннисистки из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Выставочный турнир в связи с пандемией коронавируса пройдет без зрителей, но в ФТУ обеспечат трансляцию матче через Facebook.

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк
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