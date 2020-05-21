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Однажды Федерер выиграл матч, но не сразу понял это. ВИДЕО

Теннис
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Легендарный швейцарец шесть лет назад рассмешил себя и болельщиков.

Однажды Федерер выиграл матч, но не сразу понял это. ВИДЕО
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В полуфинальном матче против Кеи Нисикори на турнире в Галле Роджер Федерер на тайбрейке второго сета реализовал матч-бол, но почему-то не пошел поприветствовать соперника у сетки, а отправился на другую часть корта. Нисикори несколько секунд находился в замешательстве, пока Федерер наконец не понял, что игра закончена.

К слову, Роджер Федерер в том году покинул турнир с титулом, обыграв в финале колумбийца Алехандро Фалью (7:6, 7:6).

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В статье: теннис Роджер Федерер
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