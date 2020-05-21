Серена Уильямс рассказала о своем первом поцелуе

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась воспоминаниями о своём первом поцелуе.

"Мой первый поцелуй был просто ужасен. Никогда этого не забуду, это одно из худших событий, произошедших со мной за всю жизнь. Мне тогда было почти 18 лет, а мой парень незадолго до этого закончил школу. Он поцеловал меня — крепко, как нужно. Но я чувствовала себя ужасно. У меня заболел живот, я побежала домой и рассказала обо всём подружке. Я плакала: „Он меня поцеловал, а я его сейчас ненавижу“. Это было достаточно драматично", — приводит слова Уильямс Eurosport.