  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский выступит на выставочном турнире в Будапеште
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский выступит на выставочном турнире в Будапеште

Теннис
(1 голосов)

Теннисист будет единственным представителем Украины

Стаховский выступит на выставочном турнире в Будапеште
Новина українською

В столице Венгрии Будапеште пройдёт выставочный турнир в смешанном парном разряде под названием Budapest Kupa 2020. Соревнования состоятся с 22 по 24 мая.

Участники разделены на две группы: синюю и жёлтую. Почти все они являются венграми, единственным исключением стал украинец Сергей Стаховский, объединившийся в пару с уроженкой Венгрии Анной Бондарь. Среди других известных участников Тимя Бабош, Фанни Штолляр, Мартон Фучович и Аттила Балаж. Всего в турнире выступят 6 пар.

Напомним, что на время пандемии коронавируса, в условиях которой невозможно проводить международные теннисные соревнования во многом из-за закрытых границ между странами, многие национальные федерации решили организовать свои турниры. Выставочные турниры уже прошли в Германии и США, а, к примеру, в Испании и Италии они должны начаться летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...