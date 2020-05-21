Джокович рассказал, чему научился у Федерера и Надаля

Первая ракетка мира, 17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович ответил на вопрос, чему его научили два других представителя "Большой тройки", в настоящий момент опережающие его по количеству титулов на мэйджорах, — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

"Роджер во многом вдохновлял меня, как и Рафаэль. Роджер показал не только мне, но и всем поколениям после него, как можно эффективно и умно выстраивать тренировки, организовывать личную и профессиональную жизнь, чтобы показывать свой максимум, чтобы быть чемпионом, и как держаться на корте с настоящим достоинством. Рафаэль же научил меня никогда не сдаваться, а также уважению к спорту и к соперникам", — сказал Джокович в интервью известному журналисту Грэму Бенсингеру.