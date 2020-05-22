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Ястремская о первой песне: Провела в студии 7 часов

Теннис
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Вторая ракетка Украины рассказала о своем музыкальном увлечении.

Ястремская о первой песне: Провела в студии 7 часов
Новина українською

В мае Даяна Ястремская представила свой первый сольный трек «Тысячи меня». Всю прибыль от продаж и прослушиваний песни теннисистка решила отдать на благотворительность.

"У меня был жизненный опыт, как у всех девушек он бывает, история, связанная с одним парнем. И вот однажды я лежала и мне в голову пришла идея, что я должна записать песню. Я решила написать ее не только для себя, но и для других девушек.

В студии я провела целых 7 часов. Я бы лучше сыграла за день 3 матча, чем записывалась бы в студии. Планирую ли я записать еще одну песню? Пока нет, а в будущем, посмотрим.

Это было очень неожиданно для всех, даже для моих друзей. Это часть личной истории, которую я хотела высказать в песне и оставить позади", - отметила Ястремская.

Ранее Даяна Ястремская показала, как тренируется в домашних условиях.

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В статье: Даяна Ястремская
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