Умер легендарный австралийский теннисист

На 84-м году жизни из-за продолжительной болезни скончался австралийский теннисист Эшли Купер, сообщает Reuters.

Купер в 1958 году выиграл три из четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Всего австралиец четырежды побеждал на Мэйджорах в одиночке и в паре.

Также Купер в 1957 году поднимался на первую позицию в мировом рейтинге и становился победителем Кубка Дэвиса.

В 1991 году Эшли Купера включили в Международный зал теннисной славы.