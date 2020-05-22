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Умер легендарный австралийский теннисист

Теннис
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Он выиграл практически все, что только можно было выиграть.

Умер легендарный австралийский теннисист
Новина українською

На 84-м году жизни из-за продолжительной болезни скончался австралийский теннисист Эшли Купер, сообщает Reuters.

Купер в 1958 году выиграл три из четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Всего австралиец четырежды побеждал на Мэйджорах в одиночке и в паре.

Также Купер в 1957 году поднимался на первую позицию в мировом рейтинге и становился победителем Кубка Дэвиса.

В 1991 году Эшли Купера включили в Международный зал теннисной славы.

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