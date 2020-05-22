  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Осака стала рекордсменкой мирового спорта по сумме призовых
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осака стала рекордсменкой мирового спорта по сумме призовых

Теннис
(1 голосов)

Японская теннисистка за год положила на свои банковские счета внушительную сумму.

Осака стала рекордсменкой мирового спорта по сумме призовых
Новина українською

Наоми Осака за календарный год заработала 37,4 миллиона долларов, что позволило экс-первой ракетке мира занять 29-е место в ежегодном рейтинге журнала Forbes среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Осака стала самой финансово успешной спортсменкой в истории спорта по уровню заработков за календарный год. Второй в этом списке идет еще одна теннисистка – Серена Уильямс, которая в обновленном рейтинге стала 33-й, заработав 36 миллионов в американской валюте.

Для Наоми Осаки прошлый сезон стал самым успешным в карьере. Японка выиграла Australian Open, поднялась на первую позицию в рейтинге WTA и заработала на корте почти 6 миллионов долларов призовых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...