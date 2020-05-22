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Осака стала рекордсменкой мирового спорта по сумме призовых
Японская теннисистка за год положила на свои банковские счета внушительную сумму.
Наоми Осака за календарный год заработала 37,4 миллиона долларов, что позволило экс-первой ракетке мира занять 29-е место в ежегодном рейтинге журнала Forbes среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Осака стала самой финансово успешной спортсменкой в истории спорта по уровню заработков за календарный год. Второй в этом списке идет еще одна теннисистка – Серена Уильямс, которая в обновленном рейтинге стала 33-й, заработав 36 миллионов в американской валюте.
Для Наоми Осаки прошлый сезон стал самым успешным в карьере. Японка выиграла Australian Open, поднялась на первую позицию в рейтинге WTA и заработала на корте почти 6 миллионов долларов призовых.