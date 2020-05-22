Федерер, Надаль и Джокович могут получить преимущество от приостановки сезона

Отец и тренер австрийского теннисиста Доминика Тима Вольфганг, поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. По словам Вольфганга, преимущество от приостановки сезона получили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

"Приостановка сезона может дать преимущество таким игрокам, как Джокович, Надаль и Федерер, которые обычно долго восстанавливались после травм. Они знают, как нужно реагировать на длительные паузы. Мы же пока не знаем, когда возобновится сезон. Будет это в июле, августе или январе", — цитирует отца Тима Daily Express со ссылкой на Krone.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе "Ролан Гаррос" на сентябрь и отмене Уимблдона.