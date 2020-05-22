  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер, Надаль и Джокович могут получить преимущество от приостановки сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер, Надаль и Джокович могут получить преимущество от приостановки сезона

Теннис
(1 голосов)

Так считает отец Доминика Тима

Федерер, Надаль и Джокович могут получить преимущество от приостановки сезона
Новина українською

Отец и тренер австрийского теннисиста Доминика Тима Вольфганг, поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. По словам Вольфганга, преимущество от приостановки сезона получили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

"Приостановка сезона может дать преимущество таким игрокам, как Джокович, Надаль и Федерер, которые обычно долго восстанавливались после травм. Они знают, как нужно реагировать на длительные паузы. Мы же пока не знаем, когда возобновится сезон. Будет это в июле, августе или январе", — цитирует отца Тима Daily Express со ссылкой на Krone.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе "Ролан Гаррос" на сентябрь и отмене Уимблдона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...