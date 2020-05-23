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Субботний мейк-ап: Элина Свитолина следит за своим лицом и наслаждается выходными. Фото

Теннис
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Украинка красива даже с маской

Субботний мейк-ап: Элина Свитолина следит за своим лицом и наслаждается выходными. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) поделилась со своими поклонниками в Instagram новым фото. Спортсменка наслаждается выходными и не забывает следить за собой.

"Будь собой

Делай сам

Для себя"

Субботний мейк-ап: Элина Свитолина следит за своим лицом и наслаждается выходными. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Леся Цуренко заявила о прекращении сотрудничества с тренером.

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В статье: Элина Свитолина
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