Субботний мейк-ап: Элина Свитолина следит за своим лицом и наслаждается выходными. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) поделилась со своими поклонниками в Instagram новым фото. Спортсменка наслаждается выходными и не забывает следить за собой.

"Будь собой

Делай сам

Для себя"

Напомним, что ранее Леся Цуренко заявила о прекращении сотрудничества с тренером.