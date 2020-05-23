Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Субботний мейк-ап: Элина Свитолина следит за своим лицом и наслаждается выходными. Фото
Украинка красива даже с маской
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) поделилась со своими поклонниками в Instagram новым фото. Спортсменка наслаждается выходными и не забывает следить за собой.
"Будь собой
Делай сам
Для себя"
Напомним, что ранее Леся Цуренко заявила о прекращении сотрудничества с тренером.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...