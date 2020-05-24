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Сергей Стаховский проигрывает на выставочном турнире в Будапеште
Украинец уступил в одиночном разряде и в паре
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №169) проигрывает на выставочном турнире в Будапеште (Венгрия).
Первая ракетка Украины в одиночном разряде уступил местному теннисисту Мартон Фучовичу (АТР №84) со счетом 1-4; 2-4, а в паре с Анной Бондарь проиграл дуэту Фучович / Штоллар (4-2; 1-4; 6-10).
Таким образом, на Budapest Kupa украинского представительства уже не осталось.
Напомним, что ранее Леся Цуренко заявила о прекращении сотрудничества со своим наставником, а Марта Костюк ответила на ряд блиц-вопросов.
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