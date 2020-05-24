Сергей Стаховский проигрывает на выставочном турнире в Будапеште

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №169) проигрывает на выставочном турнире в Будапеште (Венгрия).

Первая ракетка Украины в одиночном разряде уступил местному теннисисту Мартон Фучовичу (АТР №84) со счетом 1-4; 2-4, а в паре с Анной Бондарь проиграл дуэту Фучович / Штоллар (4-2; 1-4; 6-10).

Таким образом, на Budapest Kupa украинского представительства уже не осталось.

Напомним, что ранее Леся Цуренко заявила о прекращении сотрудничества со своим наставником, а Марта Костюк ответила на ряд блиц-вопросов.