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Стаховский о турнире в Будапеште: Это не тот результат, который мы ожидали
Украинец недоволен выступлением
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №161) прокомментировал виступление на выставочном турнире в Будапеште (Венгрия). Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:
"Это не тот результат, что мы ожидали. Но это хорошее начало возвращения тенниса"
Напомним, что Стаховский уступил на Budapest Kupa в одиночном и парном разрядах.
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