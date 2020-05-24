Стаховский о турнире в Будапеште: Это не тот результат, который мы ожидали

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №161) прокомментировал виступление на выставочном турнире в Будапеште (Венгрия). Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:

"Это не тот результат, что мы ожидали. Но это хорошее начало возвращения тенниса"

Напомним, что Стаховский уступил на Budapest Kupa в одиночном и парном разрядах.