Немного скандалов: Первая ракетка Грузии арестован за избиение бывшей жены, ему грозит тюрьма

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвилли был задержан полицией во время избиения экс-жены на глазах у ее ребенка. Причины конфликта бывшей пары пока не сообщаются.

Спортсмену грозят исправительные работы на время от 200 до 400 часов, или даже тюрьма сроком на 3 года. Об этом сообщила местная прокуратура.

Отметим, что Басилашвили трижды побеждал на турнирах АТР.

Напомним, что ранее Сергей Стаховский прокомментировал участие на турнире в Будапеште.