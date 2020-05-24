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Немного скандалов: Первая ракетка Грузии арестован за избиение бывшей жены, ему грозит тюрьма
Неприятность для статусности тенниса
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвилли был задержан полицией во время избиения экс-жены на глазах у ее ребенка. Причины конфликта бывшей пары пока не сообщаются.
Спортсмену грозят исправительные работы на время от 200 до 400 часов, или даже тюрьма сроком на 3 года. Об этом сообщила местная прокуратура.
Отметим, что Басилашвили трижды побеждал на турнирах АТР.
Напомним, что ранее Сергей Стаховский прокомментировал участие на турнире в Будапеште.
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