Стаховского позвали на выставочный турнир в Сербии

Академия бывшего теннисиста топ-10 Янко Типсаревича сообщает, что Сергей Стаховский 15 июня сыграет на выставочном турнире в Белграде.

Компанию украинцу составят известные теннисисты Балкан – Виктор Троицки, Душан Лайович, Дамир Джумхур и другие.

На прошлой неделе Стаховский сыграл на выставочном турнире в Будапеште – в столице Венгрии Сергей проиграл оба одиночных матча.