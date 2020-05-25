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Стаховского позвали на выставочный турнир в Сербии
Первая ракетка Украины снова выйдет на корт.
Академия бывшего теннисиста топ-10 Янко Типсаревича сообщает, что Сергей Стаховский 15 июня сыграет на выставочном турнире в Белграде.
Компанию украинцу составят известные теннисисты Балкан – Виктор Троицки, Душан Лайович, Дамир Джумхур и другие.
На прошлой неделе Стаховский сыграл на выставочном турнире в Будапеште – в столице Венгрии Сергей проиграл оба одиночных матча.
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