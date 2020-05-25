Представлено расписание турнира при участии Цуренко и Костюк

Федерация тенниса Украины опубликовала расписание матчей показательного турнира при участии ведущих теннисисток страны.

В группе А сыграют Леся Цуренко, Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая и Виктория Петренко. Группу B сформировали Марта Костюк, Надежда Киченок, Марианна Закарлюк и Мария Берген.

В полуфинал выйдут по две лучших теннисистки из каждого квартета.

Матчи выставочного турнира под эгидой Федерации тенниса Украины покажет официальный канал организации на YouTube.