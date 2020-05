Федерер 21 год назад впервые сыграл на турнире Большого шлема

В статусе обладателя wild card 17-летний Роджер Федерер в первом круге Ролан Гаррос 1999 года в четырех сетах проиграл третьей ракетке мира Патрику Рафтеру. На тот момент швейцарец в рейтинге АТР занимал 111-е место.

On May 25, 1999 17-year-old @rogerfederer played his first main draw match at Grand Slam event - @rolandgarros „Very impressive youngster” (via @Eurosport) lost to world’s No.3 Patrick Rafter in 4 sets on Court Suzanne Lenglen. ????Getty pic.twitter.com/ZRYXVk7Dul