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Турнир с участием Тима перенесен из-за дождя

Теннис
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В первом матче Доминик должен был сыграть с Давидом Пихлером

Турнир с участием Тима перенесен из-за дождя
Новина українською

Старт выставочного турнира в Австрии, который должен был состояться сегодня, 25 мая, отложен на один день из-за дождя и сильного ветра, сообщает Tennisnet.

Третья ракетка мира Доминик Тим должен был встретиться с соотечественником Давидом Пихлером в первом матче турнира. Помимо этого матча должны были состояться ещё три встречи, но все они были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

Завтра, 26 мая, Тим сыграет с Лукасом Мидлером, Пихлер — с Сандро Коппом. В матчах другой группы Ленни Хампель встретится с Марко Андреичем, Юрген Мельцер — с Юрием Родионовым.

Призовой фонд соревнований составит € 151 тыс. В качестве формата будет использован турнир с тремя групповыми стадиями. На первой стадии 16 участников сыграют друг с другом. Далее останутся 12 участников и 8 финалистов.

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В статье: Доминик Тим
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