Финал женского турнира во Флориде отменен из-за плохой погоды

Финал и матч за третье место MyUTR Pro Match Series в Вест-Палм-Бич (Флорида, США) отменены из-за плохой погоды, сообщают организаторы турнира в своём "твиттере".

В турнире приняли участие американки Аманда Анисимова, Даниэль Коллинз, Элисон Риске и австралийка Айла Томлянович. Турнир был прерван после второго сета матча группового этапа Коллинз — Томлянович.

"Мы приняли сложное решение об отмене оставшихся матчей UTR Pro Match Series из-за проливных дождей и угрозы наводнения. Мы выражаем благодарность потрясающим спортсменам, которые провели свои матчи на UTR Pro Match Series, персоналу и зрителям за их поддержку. В женской части турнира не будет объявлен победитель", — сказано в сообщении.

По итогам состоявшихся встреч первое место в группе заняла Элисон Риске, второе — Айла Томлянович, третье — Даниэль Коллинз.