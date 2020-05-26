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Выставочный турнир в Ирпене перенесен на один день

Теннис
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Погода не позволяет теннисисткам возобновить сезон.

Выставочный турнир в Ирпене перенесен на один день
Новина українською

Федерация тенниса Украины сообщила, что из-за плохих погодных условий старт выставочного турнира в Ирпене отложен на один день.

"В связи с погодными условиями в Киеве и Киевской области старт турнира UTF Ladies Invitational откладывается на один день.

Итак, начало соревнований вместо вторника, 26 мая, перенесено на среду, 27 мая. Что касается других вариантов изменения сроков проведения турнира - будем сообщать дополнительно, учитывая погодную ситуацию. Расписание остается актуальным", - говорится в заявлении ФТУ.

На первый день выставочного турнира запланированы четыре одиночных матча: Надежда Киченок – Марианна Закарлюк; Марта Костюк – Мария Берген; Леся Цуренко – Виктория Петренко и Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая.

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В статье: теннис Леся Цуренко Марта Костюк
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