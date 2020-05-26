Две украинки вошли в список сенсаций Ролан Гаррос

Пропуском в рейтинг сенсаций Ролан Гаррос за последнее 20-летие стала победа в первых трех раундах над теннисисткой из топ-8 посева.

Екатерина Бондаренко такой победой отметилась в 2016 году, когда в первом круге разобралась с 7-й сеяной Робертой Винчи (6:1, 6:3). В этом матче теннисистка из Кривого Рога впервые после рождения ребенка обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

Звездный час Екатерины Козловой на кортах французского Шлема наступил в 2018 году, когда украинка в первом круге сенсационно остановила прошлогоднюю чемпионку Ролан Гаррос Елену Остапенко (7:5, 6:3).

С полным списком сенсаций Ролан Гаррос можно ознакомиться здесь.