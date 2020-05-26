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Две украинки вошли в список сенсаций Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

WTA представила подборку самых неожиданных побед на Открытом чемпионате Франции.

Две украинки вошли в список сенсаций Ролан Гаррос
Новина українською

Пропуском в рейтинг сенсаций Ролан Гаррос за последнее 20-летие стала победа в первых трех раундах над теннисисткой из топ-8 посева.

Екатерина Бондаренко такой победой отметилась в 2016 году, когда в первом круге разобралась с 7-й сеяной Робертой Винчи (6:1, 6:3). В этом матче теннисистка из Кривого Рога впервые после рождения ребенка обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

Звездный час Екатерины Козловой на кортах французского Шлема наступил в 2018 году, когда украинка в первом круге сенсационно остановила прошлогоднюю чемпионку Ролан Гаррос Елену Остапенко (7:5, 6:3).

С полным списком сенсаций Ролан Гаррос можно ознакомиться здесь.

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В статье: Катерина Бондаренко Катерина Козлова
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