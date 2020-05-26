  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль опубликовал видео с первых тренировок
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль опубликовал видео с первых тренировок

Теннис
(1 голосов)

Теннисист вернулся на корт

Надаль опубликовал видео с первых тренировок
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировки на корте после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Испанец потренировался на кортах собственной академии на Мальорке.

"Всем привет! Наконец я здесь, снова вернулся на корт! Очень рад, что возобновил тренировки. Я также безумно рад за детей, которые теперь могут тренироваться в академии Рафы Надаля. Они счастливы, это самое главное", — сказал Надаль.

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях. Лишь недавно в ряде стран теннисисты начали работать на корте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...