Надаль опубликовал видео с первых тренировок

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировки на корте после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Испанец потренировался на кортах собственной академии на Мальорке.

"Всем привет! Наконец я здесь, снова вернулся на корт! Очень рад, что возобновил тренировки. Я также безумно рад за детей, которые теперь могут тренироваться в академии Рафы Надаля. Они счастливы, это самое главное", — сказал Надаль.

