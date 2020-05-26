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Чилич и Чорич сыграют на благотворительном турнире Джоковича

Теннис
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Помимо хорватов, участие в соревнованиях примет и Доминик Тим

Чилич и Чорич сыграют на благотворительном турнире Джоковича
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Хорватские теннисисты Борна Чорич и Марин Чилич примут участие в благотворительном турнире, который будет проходить 20–21 июня в Задаре (Хорватия). Об участии спортсменов сообщает пресс-служба Хорватского теннисного союза.

Турнир в Задаре включён в программу Adria Tour — серии благотворительных матчей, которую организует первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Помимо Чорича и Чилича участие в соревнованиях уже подтвердили немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и серб Виктор Троицки.

Матчи будут проходить в Белграде (Сербия), Задаре (Хорватия), Черногории и Бане-Луке (Босния и Герцеговина).

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В статье: Марин Чилич Борна Чорич
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