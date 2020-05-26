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Соболенко показала интересные упражнения с мячами
Теннисистка похвасталась своими навыками
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в "Инстаграме" новое видео. 11-я ракетка мира показала, как делает различные трюки с теннисными мячами. Спортсменка эффектно забрасывала их в корзину.
"Мои навыки "тик тока", — подписала запись Соболенко.
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