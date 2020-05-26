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Соболенко показала интересные упражнения с мячами

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка похвасталась своими навыками

Соболенко показала интересные упражнения с мячами
Новина українською

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в "Инстаграме" новое видео. 11-я ракетка мира показала, как делает различные трюки с теннисными мячами. Спортсменка эффектно забрасывала их в корзину.

"Мои навыки "тик тока", — подписала запись Соболенко.

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В статье: Арина Соболенко
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