Федерер: Играть без зрителей тяжело для меня

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис с середины марта находится на карантине. Не исключено, что АТР и WTA вернутся в августе, но матчи вряд ли будут проходить с болельщиками.

"Надеюсь, что этого не произойдет. Я не вижу стадионы пустыми. Хотя большую часть времени мы тренируемся в тишине. Конечно, мы можем играть без фанатов.

Но с другой стороны, я очень надеюсь, что теннис вернется в привычном виде. Можем ли мы дождаться подходящего момента, чтобы снова вернуться в нормальный режим. Не менее трети стадиона или половины. Но для меня очень сложно играть большие турниры без болельщиков", - приводит слова Федерера Tennis World USA.

Роджер Федерер в 2020 году дошел до полуфинала Australian Open. В феврале ветеран перенес операцию на колене и выбыл на несколько месяцев.