По следам истории Ролан Гаррос: гегемония Надаля и другие знаковые моменты

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В это время года Ролан Гаррос обычно собирал десятки тысяч зрителей на трибунах кортов Парижа и миллионы поклонников тенниса у телеэкранов. Несмотря на то, что грунтовый Шлем в 2020-м из-за пандемии COVID-19 перенесен на сентябрь, это не помешает нам прямо сейчас насладиться незабываемыми воспоминаниями об этом турнире.

Начиная с первого титула Рафаэля Надаля до побед Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича, которые именно в столице Франции делали свои последние шаги к карьерному Большому шлему, ATPTour.com вспоминает некоторые из величайших моментов в истории Ролан Гаррос.

1968: начало новой эры

Ролан Гаррос-1968 стал первым турниром Большого шлема в истории Открытой эры и первым крупным соревнованием, на котором профессионалы смогли соревноваться с любителями. Финал превратился в австралийское дерби между первым сеяным Родом Лэйвером и №2 посева Кеном Розуоллом, которые не выступали на мэйджорах с 1962 и 1956 годов соответственно. Розуолл выиграл в четырех сетах (6:3, 6:1, 2:6, 6:2) и увез из Парижа свой второй титул спустя 15 лет с момента первой победы.

В следующем году Лэйвер отомстит своему соотечественнику, одержав убедительную победу в трех сетах на пути к своему историческому забегу за календарным Большим шлемом.

1974: прорыв Борга

Бьорн Борг на турнирах Большого шлема дебютировал в 1973 году на Ролан Гаррос и сразу же удивил мир тенниса, дойдя до четвертого круга. Спустя год швед со своей знаменитой шевелюрой вернулся в Париж и завоевал свой первый Шлем – Борг продемонстрировал превосходную физическую готовность, выиграв несколько 5-сетовых матчей, а в финале отыгрался с 0:2 у Мануэля Орантеса (2:6, 6:7, 6:0, 6:1, 6:1). В 18 лет и 3 дня Борг стал самым молодым чемпионом в истории турнира.

Борг еще пять раз побеждал на Открытом чемпионате Франции (1975, 1978-81) и выиграл в Париже невероятные 49 матчей из 51. Также в активе шведа три исторических дубля (1978-80) на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Он остается одним из двух игроков в истории Открытой эры (второй – Рафаэль Надаль, 2008 и 2010), которому удавалось более одного раза последовательно выиграть Шлем и на грунте, и на траве.

1989: исторический забег Чанга

Даже спустя 30 лет фанаты тенниса продолжают говорить о легендарном подвиге Майкла Чанга в Париже. Уступая 0:2 по сетам в матче четвертого раунда против лидера посева Ивана Лендла, 17-летний американец, несмотря на интенсивные судороги, сумел вернуться в игру. Чанг при подаче не мог полноценно использовать свои ноги и поэтому вводил мяч в игру с руки, что стало сюрпризом для Лендла. На матч-боле Чанг на несколько шагов вошел в корт и потряс Лендла достаточно, чтобы спровоцировать ключевую двойную ошибку.

Спустя семь дней после эпичной победы над Лендлом Чанг в финале Ролан Гаррос в 5-сетовом триллере обыграл Штефана Эдберга и стал самым молодым чемпионом в истории турниров Большого шлема. Хотя тот трофей остается его единственным крупным, он наслаждался долгой и плодотворной карьерой с 34 титулами АТР и восхождением на вторую позицию в рейтинге АТР.

1997: сказка Куэртена

Густаво Куэртен прибыл на Ролан Гаррос спустя неделю после участия на скромном турнире категории АТР Challenger Tour. Малоизвестный 20-летний бразилец, который на момент старта турнира был 67-й ракеткой мира, совершил невероятный прорыв и впервые выиграл турнир Большого шлема. На пути к финалу Куэртен обыграл экс-чемпиона Парижа Томаса Мустера и действующего победителя турнира Евгения Кафельникова, а в матче за титул бразилец разобрался с двукратным чемпионом грунтового Шлема Серхи Бругерой.

Это было только начало романа Куэртена с Парижем, где его ласково называют «Гуга». Бразилец еще дважды выигрывал Открытый чемпионат Франции (2000-2001), а также закончил сезон 2000 года в статусе первой ракетки мира, чем укрепил свой статус одного из величайших теннисистов в истории Южной Америки.

1999: Агасси завершает сборку карьерного Большого шлема

Хотя Андре Агасси в 1990 и 1991 года на Ролан Гаррос доходил до финала, позже в Париже он пережил несколько ранних вылетов. В 1999 году после невыразительных стартовых матчей американец не котировался в качестве серьезного претендента на титул, но он неожиданно преобразился и в четвертом раунде обыграл действующего чемпиона турнира Карлоса Мойю.

А в финале Агасси совершил самый важный камбэк в своей карьере, отыгравшись с 0:2 в матче с украинцем Андреем Медведевым. Андре стал лишь пятым теннисистом в истории и вторым в Открытой эре, которому удалось выиграть каждый из четырех турниров Большого шлема. В том сезоне американец победит на домашнем US Open и в единственный раз в карьере уйдет в отпуск в статусе первой ракетки мира.

2005: дебютный титул Надаля

Стрессовый перелом левой лодыжки не позволил Рафаэлю Надалю дебютировать на Ролан Гаррос в 2004-м году, но спустя год он с лихвой компенсировал ту потерю. Испанец приехал в Париж с 17-матчевой победной серией на грунте с титулами на Мастерсах в Монте-Карло и Риме, а 19-й день рождения отметил победой в полуфинале над первой ракеткой мира Роджером Федерером. В финале Надаль разобрался с Мариано Пуэртой и стал первым чемпионом-тинейджером со времен Пита Сампраса (US Open-1990), а также повторил достижение Матса Виландера, выиграв Ролан Гаррос с первой попытки.

Премьерная победа Надаля стала лишь началом его ошеломительного господства на турнире. Испанец 12 раз (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019) поднимал трофей на корте имени Филиппа Шатрие и выиграл в Париже 93 матча при всего двух поражениях.

2009: Федерер и его последний штрих в карьерном Большом шлеме

Как и все остальные в туре, Роджер Федерер не мог понять, как справиться с Надалем на Ролан Гаррос. Швейцарец проигрывал испанцу четыре сезона подряд, включая финалы с 2006 по 2008 года. Но когда Надаль в 2009 году в четвертом раунде сенсационно уступил Робину Содерлингу, Федерер воспользовался своим шансом.

В четвертьфинале 20-кратный чемпион Шлемов отыгрался с 0:2 у Томми Хааса, а в полуфинале в пяти сетах вырвал победу над Хуаном Мартином дель Потро. На финал Федерер припас свой лучший теннис и уверенно в трех сетах остановил Содерлинга, став третьим теннисистом в Открытой эре с карьерным Большим шлемом. Спустя месяц после триумфа в Париже Федерер выиграет Уимблдон и побьет рекорд Пита Сампраса по количеству титулов на мэйджорах.

2016: Джокович добирается до карьерного Большого шлема

У Новака Джоковича было 8 титулов на грунтовых Мастерсах, серб чаще остальных на этом покрытии побеждал Надаля, но ему никак не удавалось добраться до победы на Ролан Гаррос. Джокович трижды становился финалистом Парижа (2012, 2014-2015), причем на пути к третьему финалу разбил Надаля в 1/4, но в матче за трофей проиграл аутсайдеру Стэну Вавринке.

Когда в 2016-м Надаль из-за травмы запястья перед матчем третьего круга снялся с Открытого чемпионата Франции, Джокович засиял в статусе фаворита турнира. Серб на одном дыхании дошел до финала, в котором в четырех сетах обыграл Энди Маррея. Новак собрал карьерный Большой шлем и стал первым теннисистом после Рода Лэйвера (1969), который одновременно являлся действующим победителем каждого из четырех турниров Большого шлема.

2017: Надаль оформляет «десиму»

Уже зарекомендовав себя в статусе величайшего игрока на грунтовых кортах всех времен и народов, в 2017-м 9-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль играл за наследие. Он надеялся стать единственным теннисистом в истории Открытой эры с 10-ю титулами на турнире Большого шлема. Перед поездкой в Париж испанец добыл 10-е титулы в Монте-Карло и Барселоне, поэтому мало кто сомневался, что тоже самое не произойдет и на Открытом чемпионате Франции.

И это был один из самых доминирующих забегов за Большим шлемом – в семи матчах Надаль отдал соперникам лишь 35 геймов, включая разгромную победу над Стэном Вавринкой (6:2, 6:3, 6:1) в финале турнира. Оформив историческую «La Decima», Надаль выиграл свой первый крупный титул за три года и с 15-ю титулами на турнирах Большого шлема вышел на второе место в истории мужского тенниса.

2019: Надаль снова переписывает историю

Когда Надаль на старте грунтового сезона не смог выиграть ни одного из трех турниров, критики начали предполагать, что гегемония испанца на Ролан Гаррос подошла к концу, но Рафаэль снова заставил всех замолчать. С первым номером посева грунтовый король в финале вновь обыграл Доминика Тима и стал 12-кратным триумфатором Открытого чемпионата Франции.

Надаль единственным в истории взял 12 титулов на отдельном турнире Большого шлема. В том сезоне теннисист из Мальорки в четвертый раз покорил US Open и в пятый раз завершил год в статусе первой ракетки мира.