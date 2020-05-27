На матчи World Team Tennis допустят 500 зрителей

Новый сезон командного турнира World Team Tennis начнётся 5 июля, сообщает BBC. В этом году в турнире примут участие многие известные игроки. Так, участие подтвердили американки Слоан Стивенс и София Кенин, болгарин Григор Димитров, американцы Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен, Боб и Майк Брайаны.

Турнир будет проходить в городе Гринбриер в западной Вирджинии. На трибуны допустят около 500 фанатов.

"Теннисисты хотят играть. Они чувствуют себя комфортно в случае создания условий для безопасной игры", — сказал глава WTT Карлос Сильва.

В общей сложности состоится 66 матчей. В этом году призовой фонд турнира вырос до $ 5 млн. В турнире участвуют команды, в которые входят как мужчины, так и женщины.