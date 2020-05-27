Федерер: Не могу представить турниры без зрителей

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что ему будет сложно настроиться на турниры, которые проходят без зрителей. Также он выразил надежду, что скоро сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится.

"Лично я не могу представить пустые стадионы, не могу. Надеюсь, что этого не будет. В то же время мы обычно тренируемся на пустых кортах. Поэтому, конечно, мы можем играть без болельщиков.

С другой стороны, я надеюсь, что тур возобновится в привычном формате. Возможно, нам нужно подождать подходящего времени. По крайней мере чтобы трибуны были на треть и половину полными. Лично мне будет очень сложно играть на крупнейших турнирах без болельщиков", — приводит слова Федерера Tennis World USA.