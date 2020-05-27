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Леся Цуренко обыграла Викторию Петренко на турнире в Ирпени

Теннис
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Леся на классе смогла обыграть соперницу

Леся Цуренко обыграла Викторию Петренко на турнире в Ирпени
Новина українською

В Ирпене на турнире UTF Ladies Invitational вторая ракетка Украины Леся Цуренко обыграла Викторию Петренко.

Леся Цуренко - Виктория Петренко 6:4; 6:3

Цуренко в течение матча допустила много ошибок, хотя и действовала очень агрессивно. Петренко была очень осторожной и не смогла справиться с мачтерством Леси.

Напомним, ранее в рамках турнира UTF Ladies Invitational Марта Костюк победила Марию Берген, а Надежда Киченок проиграла Марианне Закарлюк.

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В статье: Леся Цуренко
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